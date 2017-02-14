Олигархи из Армении и Азербайджана борются за московскую недвижимость

В этом году сразу несколько крупных объектов, принадлежащих правительству Москвы, будут приватизированы. В том числе будет акционировано Главное унитарное предприятие Москвы «РЭМ» (управляет движимым и недвижимым имуществом, имущественными комплексами), в борьбе за которое сошлись армянский и азербайджанские олигархи, пишет российское издание Moscow-post, сообщает haqqin.az.

Издание пишет, что это муниципальное предприятие, активы которого ценятся на вес золота, хочет приватизировать Самвел Карапетян, один из самых богатых армянских олигархов, близкий друг Сержа Саргсяна, президент и основатель группы компаний «Ташир», в состав которой входит более 200 компаний в различных отраслях экономики РФ. Он занимает 549-е место в рейтинге самых богатых людей мира и 28-е — в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes.

Moscow-post также пишет, что только за последние годы Самвел Карапетян получил от властей российской столицы заказов более чем на 50 миллиардов рублей.

Издание отмечает, что Самвел Карапетян неоднократно присваивал государственные деньги.

«Так, до сих пор у всех на устах история, когда Карапетян взял и просто не выполнил заказа на строительство торгового центра «Тверской пассаж». А деньги на это Карапетян получил из бюджета, и федерального, и столичного. Прошло время, ни торгового центра, ни денег пока никто не лицезрел», — говорится в статье Moscow-post.

Издание отмечает, что у армянского олигарха могут возникнуть проблемы с приватизацией ГУП Москвы «РЭМ», так как в процесс приватизации этого актива хочет вмешаться группа компаний «Киевская площадь», принадлежащая олигархам из Азербайджана Году Нисанову и Зараху Илиеву, считающимся крупнейшими владельцами московской недвижимости.