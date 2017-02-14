 

Олигархи из Армении и Азербайджана борются за московскую недвижимость

Автор: Отдел информации 

В этом году сразу несколько крупных объектов, принадлежащих правительству Москвы, будут приватизированы. В том числе будет акционировано Главное унитарное предприятие Москвы «РЭМ» (управляет движимым и недвижимым имуществом, имущественными комплексами), в борьбе за которое сошлись армянский и азербайджанские олигархи, пишет российское издание Moscow-post, сообщает haqqin.az.

Самвел Карапетян

Издание пишет, что это муниципальное предприятие, активы которого ценятся на вес золота, хочет приватизировать Самвел Карапетян, один из самых богатых армянских олигархов, близкий друг Сержа Саргсяна, президент и основатель группы компаний «Ташир», в состав которой входит более 200 компаний в различных отраслях экономики РФ. Он занимает 549-е место в рейтинге самых богатых людей мира и 28-е  в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes.

Moscow-post также пишет, что только за последние годы Самвел Карапетян получил от властей российской столицы заказов более чем на 50 миллиардов рублей.

Издание отмечает, что Самвел Карапетян неоднократно присваивал государственные деньги.

«Так, до сих пор у всех на устах история, когда Карапетян взял и просто не выполнил заказа на строительство торгового центра «Тверской пассаж». А деньги на это Карапетян получил из бюджета, и федерального, и столичного. Прошло время, ни торгового центра, ни денег пока никто не лицезрел»,  говорится в статье Moscow-post.

Год Нисанов

Издание отмечает, что у армянского олигарха могут возникнуть проблемы с приватизацией ГУП Москвы «РЭМ», так как в процесс приватизации этого актива хочет вмешаться группа компаний «Киевская площадь», принадлежащая олигархам из Азербайджана Году Нисанову и Зараху Илиеву, считающимся крупнейшими владельцами московской недвижимости.

2239 просмотров


Старости
Глава банка: «Курс доллара не имеет значения, главное — его стабильность»
Глава банка: «Курс доллара не имеет значения, главное — его стабильность»
Наша погода
Сегодня 5° / 1°
15 Фев 7° / 2°
16 Фев 4° / -1°
17 Фев 1° / -2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7301 AZN
1 EUR   =   1.8378 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN


Новостная лента

Доллар продолжает дешеветь 1,72 маната за доллар
В президента азербайджанского клуба стреляли в Сербии
В Милли Меджлисе призвали направить ноту протеста Франции
Глава банка: «Курс доллара не имеет значения, главное — его стабильность»
Олигархи из Армении и Азербайджана борются за московскую недвижимость
ГАИ о гигантской пробке в Баку
Госнефтефонд отчитался о доходах и расходах
В Лерике снежная лавина заблокировала горные села
Ушел в отставку еще один российский губернатор четвертый за две недели
Мощный взрыв в Донецке
США обвинили вице-президента Венесуэлы в наркоторговле
Адвокат об экстрадиции Лапшина из Азербайджана
Япония направила ноту протеста России
Playboy возобновляет публикацию фото голых моделей
Сотни курдских террористов арестованы в Турции
Турки-киприоты отменили переговоры с греческой общиной
В Баку автомобиль упал с моста
Почему Рогозин отказался ехать в Иран
Сенатор США возмущена тем, что Кремль свергнул Бармалея Видео
Советник Трампа по национальной безопасности ушел в отставку Из-за контактов с Россией
Армянские войска вновь обстреляли позиции азербайджанской армии
Цены на нефть перешли к росту
Вблизи крупнейшего немецкого аэропорта обнаружена бомба
Фуад Алескеров о новом этапе правовых реформ
Премьер Израиля впервые встретится с Трампом