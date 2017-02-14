 

В Милли Меджлисе призвали направить ноту протеста Франции

 

Депутат Милли Меджлиса Азай Гулиев считает необходимым направить ноту протеста официальному Парижу в связи с недавним заявлением президента Франции Франсуа Олланда.

«Франсуа Олланд на встрече с армянской делегацией поддержал принцип народов на самоопределение. Это открытая поддержка проармянской политики, направленной на оккупацию азербайджанских территорий, и сепаратистского режима Нагорного Карабаха. Поэтому МИД Азербайджана должен направить ноту протеста Франции»,  подчеркнул А.Гулиев.

Он отметил, что подобные заявления противоречат духу миротворческой миссии, которую выполняет Франция в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

«Заметьте, именно представители Франции больше всех незаконно посещают оккупированные Арменией территории Азербайджана»,  сказал парламентарий.

«Заявление Франсуа Олланда наверняка было вырвано из контекста, так как СМИ Армении дали его выступление не полностью», — заявил спикер Милли Меджлиса Октай Асадов.

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