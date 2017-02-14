В Милли Меджлисе призвали направить ноту протеста Франции

Депутат Милли Меджлиса Азай Гулиев считает необходимым направить ноту протеста официальному Парижу в связи с недавним заявлением президента Франции Франсуа Олланда.

«Франсуа Олланд на встрече с армянской делегацией поддержал принцип народов на самоопределение. Это открытая поддержка проармянской политики, направленной на оккупацию азербайджанских территорий, и сепаратистского режима Нагорного Карабаха. Поэтому МИД Азербайджана должен направить ноту протеста Франции», — подчеркнул А.Гулиев.

Он отметил, что подобные заявления противоречат духу миротворческой миссии, которую выполняет Франция в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

«Заметьте, именно представители Франции больше всех незаконно посещают оккупированные Арменией территории Азербайджана», — сказал парламентарий.

«Заявление Франсуа Олланда наверняка было вырвано из контекста, так как СМИ Армении дали его выступление не полностью», — заявил спикер Милли Меджлиса Октай Асадов.