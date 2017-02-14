В президента азербайджанского клуба стреляли в Сербии

Бывший президент футбольного клуба «Абшерон» Яшар Рустамов получил ранение после стрельбы в одном из кафе столицы Сербии Белграде.

Как сообщает Sportbox.az, вчера вечером Яшар Рустамов и бывший вратарь «Нефтчи» Владимир Мичович сидели в одном из кафе Сербии, когда у них случился спор с четырьмя незнакомцами, сидевшими за соседним столом.

В ходе драки один из незнакомцев достал пистолет и выстрелил Рустамову в ногу. Владимир Мичович был избит и получил травму головы. Полиция ведет поиски преступников, которые скрылись после инцидента.

Стоит отметить, что Яшар Рустамов являлся президентом ныне не существующего клуба «Абшерон», который по итогам сезона-2010/2011 стал чемпионом первого дивизиона Азербайджана и получил право выступать в премьер-лиге, однако из-за финансовых трудностей отказался от участия.

Владимир Мичович выступал в «Нефтчи» с 2005 по 2010 год. В 2011 году он провел пару игр за «Абшерон», президентом которого и являлся Рустамов.