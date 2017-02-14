 

В Черногории пророссийских политиков лишают депутатского иммунитета

 

Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич в понедельник получил от парламентского совета разрешение на снятие депутатской неприкосновенности с двух лидеров пророссийской оппозиции, обвиняемых в заговоре с целью свержения правительства, сообщает «Голос Америки».

Катнич хочет лишить неприкосновенности оппозиционеров Андрию Мандича и Милана Кнежевича, чтобы их можно было арестовать и привлечь к суду за «действия, направленные против конституционного порядка и безопасности Черногории».

По словам Катнича, оба лидера прокремлевского Демократического фронта, который выступает против вступления страны в НАТО, подрывали национальную безопасность страны.

Мандич, часто бывающий в России и вернувшийся из Москвы ранее в этом месяце, предупреждал о росте политической напряженности в Черногории из-за разногласия по поводу присоединения к западному военному альянсу.

Приблизительно 20 человек, преимущественно граждане Сербии, а также двое граждан России, были обвинены в участии в октябрьском заговоре, который предположительно предусматривал убийство премьер-министра и захват власти в стране.

Оба обвиняемых назвали обвинения фиктивными, а Кремль отрицает свою причастность к заговору. При этом российские лидеры поддержали призывы Демократического фронта к проведению референдума о членстве в НАТО. Мандич пригрозил организовать голосование без одобрения парламента.

Оппозиционер Небойша Медоевич заявил журналистам, что Катнич и другие представители властей, выступающие за присоединение к НАТО, «провоцируют гражданскую войну в Черногории».

Вопрос о лишении оппозиционеров иммунитета будет вынесен на голосование в полном составе парламента в среду, 15 февраля.

Черногория рассчитывает завершить процесс вступления в НАТО к маю этого года.

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