Турецкая армия освободила Эль-Баб

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что большая часть сирийского города Эль-Баб взята под контроль турецкой армией, сообщает РИА Новости.

«Большая часть Эль-Баба взята под контроль», — сказал Йылдырым на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.

ВС Турции 24 августа прошлого года при поддержке самолетов антитеррористической коалиции приступили к операции по освобождению сирийского города Джараблус от боевиков ИГИЛ и в настоящее время атакуют город Эль-Баб. Операция получила название «Щит Евфрата».