На минувших выходных в столице Ирака произошли кровавые столкновения, в ходе которых были убиты пятеро демонстрантов и один полицейский. Для страны, которая несет тяжелые потери в войне с «Исламским государством», эта новость выглядит каким-то недоразумением, но все серьезнее, чем кажется на первый взгляд.

В уличном протесте принимали участие сторонники популярного проповедника Моктады аль-Садра, требуя роспуска центральной избирательной комиссии, которая, по их убеждению, коррумпирована в пользу соперника аль-Садра – бывшего премьер-министра Нури аль-Малики. Впереди Ирак ждут выборы, в сентябре – в советы провинций, в апреле 2018 года, то есть почти через год – в парламент. И уже сейчас началась острая борьба главных противников.

Этому есть и еще одно объяснение, внешнеполитического характера. Дело в том, что Малики, правивший страной восемь лет вплоть до 2014 года, стоит на нескрываемых проиранских позициях. Радикальный шиит, он фактически спровоцировал выступления иракских суннитов против официального Багдада и их массовый уход под знамена ИГИЛ.

В ситуации, когда новая администрация Белого дома явно намерена ужесточить позицию США по отношению к Ирану, а Трамп вообще считает Иран проблемой номер один после ИГИЛ, перспективы влиятельного иракского политика выглядят особенно неопределенно. Садр тоже бывал в Иране, неодобрительно относится к американской политике на Ближнем Востоке, но свою позицию он называет подчеркнуто проиракской, националистической.

Малики сейчас занимает пост вице-президента и контролирует фракцию партии «Дава» в парламенте. Нынешний глава правительства Хайдер аль-Абади тоже представляет эту партию, но придерживается более умеренных взглядов и является компромиссной фигурой для США и Ирана, но не больше, собственной базы поддержки у него нет. Зато при Малики была создана шиитская милиция, вооруженная и обученная Ираном. Она отличается особенной жестокостью в обращении с суннитским населением. И поражение иракской армии со сдачей Мосула в 2014 году – в значительной степени его заслуга. Тегеран же, учитывая обострение отношений с США, будет делать все, чтобы поставить своего человека во главе Ирака.

Аль-Садр в свою очередь – лидер «Армии Махди», оказавшей вооруженное сопротивление американцам в 2004 году, а затем заморозившей свою военную активность. Если накал внутришиитской борьбы выйдет за разумные пределы, можно ожидать вооруженных столкновений между сторонниками Малики и Садра. Стоит ли говорить, что это ничуть не усилит иракский фронт борьбы с ИГИЛ. Ирония заключается в том, что борьба с «Исламским государством» во многом происходит с помощью и на средства Соединенных Штатов, которые не пользуются доверием ни одной из противоборствующих сторон, а тем более Тегерана. Похоже, скоро фокус внимания в Ираке вернется с Мосула на Багдад, где будет происходить самое важное и интересное с точки зрения будущего этой страны, которая не пропадает из новостных лент мира уже долгие годы.