 

Посольство Азербайджана в России о массовом задержании азербайджанцев

Автор: Московское бюро haqqin.az 

Посольство Азербайджана в России обратилось в соответствующие структуры этой страны в связи с распространившейся информацией о задержании в Дербенте более 300 азербайджанцев, говорится в заявлении посольства, поступившем в редакцию haqqin.az.

По информации, полученной из МВД по Республике Дагестан, действительно, 9 февраля в результате проведенных Федеральной миграционной службой по Республике Дагестан рейдов на строительных объектах города Дербент было задержано 185 человек, которые не имели соответствующего разрешения на проживание и трудовую деятельность на территории России.

Ввиду того, что количество задержанных было большим, их разместили в спортивном зале на время требуемой проверки. 10 февраля 2017 года после проведения всех необходимых формальностей и соответствующих процедур все задержанные были отпущены.

«Накануне, 13 февраля, в 16:00 по московскому времени в телефонном разговоре с чрезвычайным и полномочным послом Поладом Бюльбюльоглу глава городского округа «город Дербент» Малик Баглиев лично подтвердил вышеуказанную информацию. Также он добавил, что на сегодняшний день ни одного задержанного гражданина Азербайджанской Республики в Дербенте нет»,  говорится в сообщении посольства.

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