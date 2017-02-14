Организатором теракта в Стамбуле оказался гражданин Франции

Задержан организатор теракта в стамбульском ночном клубе Reina, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Гражданин Франции турецкого происхождения, имя которого не уточняется, был задержан в провинции Бурдур.

Отмечается, что ранее он снял квартиру для Абдулгадира Машарипова, совершившего теракт в ночном клубе.

Нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь в 2016 году. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находилось более 700 человек, и открыл по ним огонь. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 были ранены.