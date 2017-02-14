В селе Лернанист Котайкской области Армении обрушился продуктовый магазин, сообщил глава сельской администрации Артем Айрапетян.

"Сейчас мы работаем на месте происшествия, пока точно не знаем, что все-таки произошло. Есть шестеро пострадавших, они доставлены в больницу, пока иных подробностей сообщить не могу", - сказал Айрапетян, передает Новости-Армения.

По предварительным данным спасательных служб, в результате обрушения здания магазина погибли два человека, спасатели пытаются достать их тела из-под завалов.