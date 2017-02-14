В Италии нападение на офис, связанный с Азербайджаном

На офис компании, занимающейся строительством Трансадриатического газопровода (TAP), совершено нападение. Злоумышленники бросили в здание два «коктейля Молотова», один из которых привел к пожару. Инцидент произошел в итальянском городе Мелендуньо.

Компания назвала произошедшее «вандализмом» и сообщила о нападении в полицию Мелендуньо, передают итальянские СМИ.

По словам менеджера компании Мишеля Элия, произошедшее ввергло в шок всех сотрудников.

«Мы здесь занимаемся строительством стратегически важного для Италии газопровода. И в такое время подвергаемся нападению», - сказал представитель TAP.

Напомним, политическое движение в Италии «5 звезд» уже долгое время ведет кампанию против строительства Трансадриатического газопровода, призванного транспортировать азербайджанский газ в Европу. Члены движения неоднократно устраивали акции протеста против строительства газопровода, ссылаясь на то, что он нанесет вред экологии.

Вчерашнее нападение не первая провокация против строителей TAP. В марте 2015 года была выведена из строя строительная техника, принадлежащая одной из подрядных компаний консорциума TAP.