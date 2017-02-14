 

В Италии нападение на офис, связанный с Азербайджаном

Автор: Отдел информации 

На офис компании, занимающейся строительством Трансадриатического газопровода (TAP), совершено нападение. Злоумышленники бросили в здание два «коктейля Молотова», один из которых привел к пожару. Инцидент произошел в итальянском городе Мелендуньо.

Компания назвала произошедшее «вандализмом» и сообщила о нападении в полицию Мелендуньо, передают итальянские СМИ.

По словам менеджера компании Мишеля Элия, произошедшее ввергло в шок всех сотрудников.

«Мы здесь занимаемся строительством стратегически важного для Италии газопровода. И в такое время подвергаемся нападению», - сказал представитель TAP.

Напомним, политическое движение в Италии «5 звезд» уже долгое время ведет кампанию против строительства Трансадриатического газопровода, призванного транспортировать азербайджанский газ в Европу. Члены движения неоднократно устраивали акции протеста против строительства газопровода, ссылаясь на то, что он нанесет вред экологии.

Вчерашнее нападение не первая провокация против строителей TAP. В марте 2015 года была выведена из строя строительная техника, принадлежащая одной из подрядных компаний консорциума TAP.

2862 просмотров


Старости
Глава банка: «Курс доллара не имеет значения, главное — его стабильность»
Глава банка: «Курс доллара не имеет значения, главное — его стабильность»
Наша погода
Сегодня 5° / 1°
15 Фев 7° / 2°
16 Фев 4° / -1°
17 Фев 1° / -3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7301 AZN
1 EUR   =   1.8358 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN


Новостная лента

Песков: «Путин не приемлет личных оскорблений»
Минэкономики об искусственном завышении цен
И президент Грузии сдался… haqqin.az из Тбилиси
«Азеришыг» наращивает производственные мощности
Депутат Али Масимли: «Дорожает мясо, масло, сахар»
В Италии нападение на офис, связанный с Азербайджаном
В армянском селе рухнул магазин есть жертвы; фото
Организатором теракта в Стамбуле оказался гражданин Франции
Посольство Азербайджана в России о массовом задержании азербайджанцев
Шииты в битве за Багдад наш комментарий
Турецкая армия освободила Эль-Баб
В Черногории пророссийских политиков лишают депутатского иммунитета
В Баку доллар продолжает дешеветь 1,72 маната за доллар
В президента азербайджанского клуба стреляли в Сербии обновлено
В Милли Меджлисе призвали направить ноту протеста Франции
Глава банка: «Курс доллара не имеет значения, главное — его стабильность»
Олигархи из Армении и Азербайджана борются за московскую недвижимость
ГАИ о гигантской пробке в Баку
Госнефтефонд отчитался о доходах и расходах
В Лерике снежная лавина заблокировала горные села
Ушел в отставку еще один российский губернатор четвертый за две недели
Мощный взрыв в Донецке
США обвинили вице-президента Венесуэлы в наркоторговле
Адвокат об экстрадиции Лапшина из Азербайджана
Япония направила ноту протеста России