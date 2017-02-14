Депутат Али Масимли: «Дорожает мясо, масло, сахар»

Депутат Милли Меджлиса Али Масимли обвинил соответствующие государственные структуры в поощрении нарушения прав потребителей, заключающегося в искусственном завышении цен на продовольственные товары монополистами и дельцами, сообщает из Милли Меджлиса собственный корреспондент haqqin.az.

«Правительство Азербайджана предпринимает необходимые меры с целью улучшения благосостояния населения. И наше государство способно добиться этого, если бы не некоторые монополисты и дельцы, нарушающие экономические законы и искусственно повышающие цены на продовольственные товары», - заявил А.Масимли во вторник в парламенте.

По его словам, в 2016 году инфляция в Азербайджане составила 12%, заработные платы выросли на 7%, продовольственные товары подорожали более чем на 15%.

«Это негативно отражается на благосостоянии населения. Руководство Азербайджана поставило перед собой цель - обеспечение однозначной инфляции. И это возможно. Но, к сожалению, монополисты и дельцы мешают осуществлению этих планов», - сказал А.Масимли.

Парламентарий выразил недоумение продолжающимся ростом цен на потребительские товары на фоне укрепления национальной валюты – маната.

«1 декабря курс доллара к манату составлял 1,75 маната. 1 февраля доллар стоил 1,92 маната. А сегодня официальный курс доллара к манату составляет 1,73 AZN/$1. Однако в условиях усиления маната цены на продовольственные товары продолжают расти. Дорожает мясо, масло, сахар. Но почему-то соответствующие структуры закрывают на это глаза», - отметил он.

По словам А.Масимли, соответствующие госструктуры должны препятствовать деятельности монополистов, искусственно завыщающих цены.

«Нельзя молчать. Ведь таким образом эти структуры превращаются в подельников дельцов и способствуют ограблению населения. Чтобы поддержать население, правительство повысило пенсии более чем на 12%, зарплаты - более чем на 10%. А дельцы и монополисты отбирают у людей эти деньги», - заявил депутат.