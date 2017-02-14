«Азеришыг» наращивает производственные мощности

ОАО «Азеришыг» увеличило мощность 110 КВт подстанции Böyük Haramı Мингячевирской региональной электросети, сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО «Азеришыг».

Согласно информации, два 16 МВА трансформатора подстанции заменены на два трансформатора мощностью в 25 МВА.

За последние пять месяцев были проведены различные ремонтно-восстановительные работы на подстанциях Мингячевирской региональной электросети в Агсу, Барде, Шукюрбейли и в других местах.

Также за последние пять месяцев отремонтированы трансформаторы различной мощности на подстанциях Мингячевирской региональной электросети.

Управление по передаче электроэнергии ОАО «Азеришыг» заявляет, что держит в центре внимания стратегически важные линии электропередач: 1-ю и 2-ю Абшеронские линии, 1-ю, 2-ю и 6-ю Мингячевирские линии.

За этот период на линиях электропередач высокого напряжения Мингячевирской региональной электросети были проведены ремонтно-восстановительные работы.

Все работы выполнены в соответствии с Планом мероприятий и считаются важным фактором для обеспечения стабильной и устойчивой работы энергосистемы Азербайджана.

Пресс-служба ОАО «Азеришыг» особо отмечает, что при ремонтно-восстановительных работах в Мингячевирской региональной электросети применяются новые технологии.