 

И президент Грузии сдался… haqqin.az из Тбилиси

Автор: Фридон Дочия, спецкор 

Как сообщила в интервью haqqin.az парламентский секретарь президента Грузии Анна Долидзе, президент Георгий Маргвелашвили только что подписал пакет законопроектов, касающихся дальнейшей реформы судебной системы.

На этом закончилось довольно длительное и столь же ожесточенное противостояние между парламентом и главой республики из-за так называемой «третьей волны» судебной реформы страны. Речь идет о едином пакете законодательных изменений, который депутаты приняли перед самым новым, 2017 годом.

Согласно депутатской версии предстоящих новаций, распределение дел среди судей всех инстанций должно производиться автоматически, с помощью электронной системы, по принципу случайного распределения. Это резко ограничивает возможности коррупционного распределения дел.

Кроме того судьи освобождались от трехлетнего испытательного срока перед окончательным назначением, менялось количество судей и т.д.

Однако президент не спешил с подписанием нового законодательного акта и в конце концов воспользовался своим правом вето. Объяснял он это тем, что в представленном парламентом законодательном пакете имеются положения, противоречащие заключениям и рекомендациям Венецианской комиссии.

В связи с чем глава государства рекомендовал парламентариям внести изменения, которые обеспечивали избрание председателей судов судьями, а не назначались Советом юстиции. Предлагался и ряд других новшеств.

Однако депутаты, как оказалось, не разделяли мнение президента и, преодолев его вето, повторно направили ему на подпись документ в собственной редакции. Президент оказался в «конституционном капкане», поскольку в случае его повторного отказа подписывать предложенный документ это мог сделать председатель парламента. Допустить такой исход означало бы де-факто согласиться с депутатским вотумом недоверия. И Маргвелашвили прекратил сопротивление.

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