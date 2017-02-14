Минэкономики об искусственном завышении цен

Госслужба по антимонопольной политике и защите прав потребителей при Министерстве экономики Азербайджана продолжает мероприятия по надзору за потребительским рынком и анализ потребительских товаров, пользующихся наибольшим спросом, передает АПА.

Согласно информации, итоги мониторингов показали, что продажная цена яиц к настоящему времени снизилась по сравнению с 1 января 2017 года на 25% и составляет 0,12 – 0,15 маната. По данным ведомства, в последние дни наблюдается снижение цен и на муку.

Госслужба по антимонопольной политике и защите прав потребителей предупреждает о применении серьезных мер, предусмотренных законодательством, в отношении хозяйствующих субъектов в случаях искусственного завышения цен или злоупотребления своими возможностями.