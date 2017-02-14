Песков: «Путин не приемлет личных оскорблений»

Президент России Владимир Путин готов к разумной критике в СМИ, но считает неприемлемыми личные оскорбления. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает Лента.ру.

«Вы знаете, что сам президент вполне конструктивно относится к критическим материалам в свой адрес. Особенно он конструктивно относится к взвешенным и умным критическим замечаниям», — сказал Песков. Однако, по его словам, глава государства и его администрация категорически не приемлют материалы СМИ, в которых содержатся личные оскорбления.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что в российском законодательстве предусмотрен набор механизмов, позволяющих защищать честь и достоинство любого гражданина.

«Что касается персонификации должности президента в этом плане, то необходимо серьезно проработать этот вопрос, наверное, прежде всего юристы должны изучить эту инициативу, нужно изучить международный опыт. Поэтому, конечно, здесь не стоит ни отвергать, ни формулировать какую-то позицию сходу», — указал Песков.

На уточняющий вопрос, ощущают ли в Кремле «информационный накат на главу государства» в прессе, Песков затруднился ответить. «Но то, что такая временами оголтелая, весьма истеричная антипутинская кампания то там, то сям проявляется в различных странах, это очевидный факт», — добавил представитель Кремля.

Об «информационном накате» на российского президента заявил один из студентов университета Иннополис, в котором 13 февраля выступал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Учащийся также предложил разработать и принять закон о защите чести и достоинства главы государства. Володин не счел такое предложение предельно актуальным, но согласился, что обсудить его стоит.

«Вы почему правы — потому что весь международный опыт говорит о том, что такие законы не просто необходимы, они везде есть», — ответил парламентарий.