Команды КВН из Нагорного Карабаха — сепаратистского региона Азербайджана — продолжают предпринимать попытки закрепиться в различных лигах Клуба веселых и находчивых, не встречая особого сопротивления руководства Международного союза КВН и творческого объединения «АМиК».

На этот раз, как передает Новости-Армения, команда КВН «С хлебом и солью» из «Степанакерта» (здесь и далее кавычки наши – haqqin.az) объявила о том, что собирается играть в лиге Москвы и Подмосковья.

«Как вам известно, команда КВН «С хлебом и солью» города «Степанакерт» в этом году участвовала в сочинском фестивале и по итогам фестиваля получила «повышенный рейтинг», что дает право играть в центральной лиге. Мы приняли решение играть в самой сильной лиге — лиге Москвы и Подмосковья», — написал на своей странице в Facebook представитель команды Георгий Аветисян.

Он сообщил, что фестиваль лиги пройдет 14-18 февраля.

Напомним, команды КВН, представляющие непризнанную «Нагорно-Карабахскую республику», были сняты с 28-го Международного фестиваля КВН «КиВиН-2017» в Сочи после вмешательства азербайджанской стороны. Наряду с работой, проведенной МИД Азербайджана, письмо президенту Международного союза КВН Александру Маслякову написал министр молодежи и спорта Азад Рагимов. В нем основным требованием было либо исключение команд из Ханкенди, либо их участие в фестивале под флагом Азербайджана. Также были проведены переговоры с оргкомитетом фестиваля.

В результате команды «С хлебом и солью» и DleYaman, представляющие сепаратистский режим, были исключены после первого предварительного раунда, который проходил 10-14 января и в котором участвовало около 500 команд, говорилось в заявлении Министерства молодежи и спорта Азербайджана, направленном в редакцию haqqin.az.

«Таким образом, попытка пропагандировать сепаратистский режим, созданный на оккупированных территориях Азербайджана, провалилась. Армянская сторона, чтобы оправдать свой провал, пытается выдать 2-3-минутную «разминку» за участие в фестивале», — сообщало министерство.

Между тем сами представители сепаратистского режима опровергли информацию об отстранении своих команд.

«Слухи о дисквалификации команд из «Степанакерта» «С хлебом и солью» и DleYaman по политическим соображениям не соответствуют действительности», — сказал Sputnik Армения участник команды DleYaman Андраник Месропян.

Как выясняется, дисквалификации этих команд действительно не было. Во всяком случае, на сайте КВН зарегистрирована команда из «Степанакерта» «С хлебом и солью». Так доведут ли азербайджанские госструктуры дело до конца? Смогут ли добиться от руководства Международного союза КВН и творческого объединения «АМиК» твердых гарантий недопущения ни в одну из лиг КВН команд из сепаратистского региона Азербайджана?