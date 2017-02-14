Чтобы спасти носорогов, в Индии начали отстреливать браконьеров

В Национальном парке Казиранга рейнджеры получили право стрелять в людей, угрожающих безопасности носорогов. Так, например, за 2015 год были убиты 20 человек. В стране из-за этого поднимаются недовольства.

В Национальном парке Казиранга северо-восточной Индии рейнджеры получили лицензию на применение оружия в целях защиты носорогов. Конечно, подобное решение является спорным, но результат налицо: несмотря на увеличивающийся спрос на рог носорогов и уменьшение их численности, в Казиранге эти животные процветают, сообщает Life со ссылкой на The Conversation.

В результате в 2015 году на территории парка были убиты 20 браконьеров. Однако теперь программу по защите животных обвиняют в самоуправстве. Впрочем, рейнджеры лесного департамента всегда были похожи скорее на военных: они носят военную форму, имеют право на ношение оружия и могут привлекать к уголовной ответственности. Кроме того, совсем недавно в целях защиты животных было разрешено использовать беспилотники.

Однако правительство обеспокоилось, что повышенная милитаризация рейнджеров может стать предметом для судебных разбирательств. Кроме того, на финансирование парка уходят огромные деньги, в то время как местное население живет в нищете. Землю для Казиранга буквально захватывают, выселяя оттуда целые семьи.