Похоже, процесс поставки обещанного Россией оружия в Армению станет самым затяжным в истории военно-технического сотрудничества стран мира. Приближается уже вторая годовщина объявления о предоставлении Москвой кредита в 200 миллионов долларов на покупку российского же вооружения, а оно до сих пор не поступило, несмотря на многократные заверения армянских властей.

Вот и министр обороны Армении Виген Саркисян на днях, говоря о соглашении о приобретении оружия у России на кредит в 200 млн долларов, отметил, что часть этого оружия уже в Армении. При этом он отказался предоставить перечень, заявив лишь, что поставки идут «по графику». Даже если это и так (во что верится с трудом), все равно подтверждается тот факт, что вооружение как минимум недопоставлено. И что это за график такой, что вооружение на не очень-то и серьезную сумму – 200 миллионов – не может добраться до Еревана? А ведь проценты по кредиту капают.

Накануне армянский военный эксперт Артур Егиазарян в беседе с сайтом «Первый информационный» признал, что поставка следующей партии вооружения из России запаздывает и армянская сторона должна искать и иные источники.

Журналисты задали Егиазаряну прямой вопрос: не очень ли сильно запаздывают поставки приобретенного оружия? «Естественно, с учетом того, что мы находимся в состоянии войны, всех нас этот вопрос беспокоит, и мы хотели бы раньше видеть свою страну хорошо вооруженной».

По словам Егиазаряна, соглашение между Россией и Арменией, по сути, было секретным. «Конечно, приобретаемое у России вооружение - это необходимые нам средства, но после апрельских боев жизнь показала, что есть изменения и в тактическом плане, и нам сегодня нужны и иные средства, которые, я считаю, не могли быть предусмотрены соглашением от 2015 года», – сказал А.Егиазарян, подчеркнув, что армянская сторона должна искать и иные источники вооружения.

Отсутствие поставок оружия по кредитному договору в 200 миллионов долларов, как уже сообщал haqqin.az, подтверждает и отчет Министерства финансов Армении.