 

В России появятся пластиковые деньги

 

Банк России планирует выпустить в 2017 году один из номиналов новых банкнот в 200 или 2000 рублей в обращение из пластиковых материалов, а также рассматривает возможность в будущем выпуска купюр из комбинированных материалов, сообщил первый зампред Банка России Георгий Лунтовский журналистам. Об этом пишет Прайм.

«Мы хотим в качестве эксперимента одну из банкнот (новых номиналом 200 или 2000 рублей — ред.) сделать с применением пластика», — сказал Лунтовский.

Ранее во вторник он сообщил, что пластиковая 100-рублевая купюра, посвященная чемпионату мира по футболу, планируется к выпуску в первом квартале 2018 года.

Далее, по его словам, ЦБ будет анализировать их использование. Тема дизайна и защитных признаков новых банкнот будут рассмотрены на заседании совета директоров Банка России в апреле.

«Мы готовимся к этому активно, работаем с Гознаком в этом направлении. Надеюсь, нам удастся это сделать», — сказал он. «У нас в апреле будет на совете директоров (ЦБ — ред.) утверждаться конкретный дизайн банкнот с конкретными признаками… Гознак впервые сталкивается с такой технологией, мы не торопимся активно внедрять новые технологии», — отметил Лунтовский.

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