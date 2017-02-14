Ильхаму Алиеву показали еще один ASAN

На прошлой неделе в Баку состоялось торжественное открытие нового железнодорожного вокзала. В церемонии принимал участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Заново отстроенный вокзал отвечает самым современным мировым стандартам и, несомненно, способен поразить гостей столицы комфортом и великолепным дизайном.

Перед проектировщиками и строителями была поставлена задача создать не только новые сухопутные ворота Баку, но и крупный социальный и торговый центр. Под социальную зону отведен практически весь второй этаж здания, и именно здесь расположен Центр ASAN Kommunal.

Подобные центры, созданные в последние годы во всех крупных городах страны, превратились в новый бренд современного Азербайджана. Абсолютно прозрачный принцип «единого окна» ASAN, положенный в основу предоставления услуг и решения разнообразных проблем граждан, полностью исключает возможность коррупции и бюрократической волокиты. Всё это способствовало завоеванию Службой ASAN доверия и популярности у миллионов граждан страны.

Нельзя не отметить, что при общей площади вокзальных помещений в 2100 кв.м под Центр ASAN Kommunal выделено 600 кв.м, что говорит об особой значимости этой службы.

Указом Ильхама Алиева от 4 мая 2016 года создание центров ASAN Kommunal поручено Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана. Работы по организации такой службы в новом железнодорожном вокзале начались в октябре и завершились в декабре 2016 года.

Помимо обычных для Службы ASAN оснащенных по последнему слову рабочих столов для сотрудников, комфортабельных мест ожидания для пассажиров и клиентов, здесь разместили детскую площадку. Помещение облицовано современными 3D панелями и Green Wall (зеленая стена), декорировано искусственными насаждениями и фонтанами. Помимо основного операционного зала построен и двухэтажный рабочий офис площадью в 430 кв.м для административного персонала Центра ASAN Kommunal.

Центр ASAN Kommunal №2 будет оказывать услуги всем гражданам вне зависимости от места прописки, а также пассажирам автовокзала. В общей сложности три организации («Азеришыг», «Азерсу» и «Азеригаз») будут оказывать здесь гражданам 45 видов услуг. Помимо этого Центр будет предоставлять банковские и нотариальные услуги.

Обслуживать посетителей будет 71 человек, из которых 51 - сотрудники Центра, 20 – волонтеры. Из основного состава персонала ASAN Kommunal №2 15 человек являются непосредственно сотрудниками Службы, 30 - работниками «Азеришыг», «Азерсу» и «Азеригаз» (по 10 человек от каждой структуры), еще шесть человек являются представителями банковского сектора. Каждая из представленных структур имеет в Центре 9-10 окон по оказанию услуг гражданам.

Руководство железнодорожного вокзала позаботилось и о персонале Центра ASAN Kommunal, создав комфортные условия для работы, Это, как уже отмечалось, удобные рабочие места, оснащенные компьютерами и другой техникой, залы приема посетителей, конференц-зал, гардеробные, кухни и др.

Ожидается, что услугами Центра ASAN Kommunal №2 будут периодически пользоваться не менее 600 тысяч жителей Баку, включая жителей Насиминского района (218,3 тысячи человек), Сабаильского (100 тысяч человек) и Хатаинского района (275,5 тысячи человек).

Основной же особенностью нового Центра является то, что его двери открыты для всех граждан, прибывающих в Баку из регионов страны.