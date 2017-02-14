Джамала выводит на сцену армяно-азербайджанский дуэт: гянджинец Джавид и ереванка Эва

Победительница «Евровидения-2016» украинская певица Джамала взяла на себя миссию примирить азербайджанский и армянский народы. Об этом она заявила в эфире телеканала «1+1» на передаче «Голос страны». Сделать это Джамала собирается посредством музыки и диалога культур.

Миротворческая идея пришла в голову певицы во время слепого прослушивания, когда члены жюри этого популярного шоу, в которое входила и она, выбирали себе учеников. Одним из конкурсантов оказался гянджинец Джавид Мамедов. Скромный и обаятельный парень, работающий слесарем в локомотивном депо и мечтающий о певческой карьере, представил на суд жюри и публики композицию «Cancion Del Mariachi». Да-да, тот самый хит, что исполнил в свое время Антонио Бандерас. У Джавида, между прочим, получилось не хуже. И Джамала сразу остановила свой выбор на нем.

Певица к тому же попросила Джавида исполнить что-нибудь на азербайджанском. И он спел! Это был кусочек композиции «Кючяляря су сяпмишям», которую в разные годы исполняли многие, но обессмертил ее, конечно же, великий Рашид Бейбутов. Естественно, через пару дней, когда запись появилась в фейсбуке, азербайджанцы по всему миру радовались и утирали слезы...

В общем спасибо Джамале за то, что она так тепло встретила нашего парня и нашу песню.

Еще одним своим учеником Джамала выбрала девушку из Еревана Эву Восканян, которая выступила с композицией «Любовь как случайная смерть» из репертуара российской певицы Земфиры. Это было очень эмоциональное исполнение хита.

Восканян, имеющая опыт солиста в рок-группе, обладает отличным голосом. Так что в будущем можно будет понаблюдать, как будут вместе обретать премудрости вокала Эва и Джавид, а потом и выступать на одной сцене в одной команде. А еще интереснее, не прозвучит ли на каком-либо из этапов шоу дуэт Джавида Мамедова и Эвы Восканян? Думаю, это обрадовало бы многих.

Да, с обеих сторон найдутся противники и критики этого возможного дуэта. Но хочу напомнить, что на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2009» в Москве Израиль представлял арабо-еврейский дуэт: еврейка Ахиноам Нини, известная под сценическим именем Ноа, и арабка Мира Авад, певица и актриса. Между прочим, вместе петь они решили на следующий день после начала операции «Литой свинец». Да, тогда было высказано немало обидных слов по поводу этого проекта. Но он состоялся и был прекрасен!

И это тоже шаг к миру, хотя путь этот долог и тернист. Дорога к миру всегда и везде намного длиннее пути к войне. И это нужно понимать народам Азербайджана и Армении, которые никуда друг от друга не денутся, которые жили, живут и будут жить по соседству. И мы выбираем добрососедские отношения, потому что война и вражда ничего хорошего не принесла ни армянам, ни азербайджанцам. Ну а музыка, искусство всегда наилучшая платформа для диалога культур, взаимопонимания…