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Автор: Записал Джейхун Наджафов 

«Объединение Министерства транспорта с другим ведомством - Минсвязи и высоких технологий - было ожидаемым решением». Так депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов прокомментировал haqqin.az распоряжение президента Ильхама Алиева.

«Было непонятно, чем занимается Министерство транспорта, так как почти все входящие в него структуры стали самостоятельными организациями. В стране идет структурная реформа, инициированная президентом Азербайджана, - продолжил В.Ахмедов. – В Азербайджане слишком много министерств, ведомств, комитетов».

По словам депутата, заявленная президентом страны дорожная карта экономического развития включает также структурную и кадровую реформу.

«Этот процесс продолжится, его целью является высвобождение средств, выделенных на содержание министерств, а различные организации, подчиненные министерствам, получат больше свободы деятельности», - отметил В.Ахмедов.

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