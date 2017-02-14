«Объединение Министерства транспорта с другим ведомством - Минсвязи и высоких технологий - было ожидаемым решением». Так депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов прокомментировал haqqin.az распоряжение президента Ильхама Алиева.

«Было непонятно, чем занимается Министерство транспорта, так как почти все входящие в него структуры стали самостоятельными организациями. В стране идет структурная реформа, инициированная президентом Азербайджана, - продолжил В.Ахмедов. – В Азербайджане слишком много министерств, ведомств, комитетов».

По словам депутата, заявленная президентом страны дорожная карта экономического развития включает также структурную и кадровую реформу.

«Этот процесс продолжится, его целью является высвобождение средств, выделенных на содержание министерств, а различные организации, подчиненные министерствам, получат больше свободы деятельности», - отметил В.Ахмедов.