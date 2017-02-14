Еще один критик Алиева: «Я был агентом СГБ»

Бывший член молодежно-революционной организации NİDA Рашад Гасанов эмигрировал в Европу. Покинув Азербайджан, оппозиционер неожиданно признался в том, что был агентом СГБ.

По словам Рашада Гасанова, перед тем как его выпустили из тюрьмы, у него состоялась встреча с сотрудниками спецслужб. Взяли письменное обязательство информировать спецслужбы о каждой своей будущей встрече с иностранными гражданами, членами оппозиции, а также о грантовых соглашениях.

После освобождения, по признанию Рашада Гасанова, он каждый месяц встречался с сотрудниками СГБ, докладывал о всех своих встречах и делился информацией, которую смог добыть.

Вместе с тем оппозиционер утверждает, что чувствовал угрызения совести и старался отдалиться от оппозиционного лагеря, дабы никому не навредить.

Эта ситуация продолжалась достаточно долго, пока в конце января не произошло событие, которое оппозиционер «больше не мог стерпеть». Он принял решение бежать из страны. Вариант с переездом в США у него не вышел, и поэтому Рашад Гасанов переехал в одну из европейских стран.

Признание оппозиционера в сотрудничестве с СГБ было крайне негативно воспринято его товарищами. Через несколько часов после этого признания другой член правления NİDA Рашадат Ахундов поспешно покинул организацию.

С критикой в адрес Рашада Гасанова и в целом NİDA обрушились и другие оппозиционеры, включая журналистку Хадиджу Исмаилову.