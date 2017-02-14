 

Первая бронемашина Азербайджана: «Туфан»

 

Министерство оборонной промышленности (МОП) Азербайджана презентовало первую миноустойчивую национальную бронемашину «Tufan», отвечающую натовским стандартам защиты, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Министерства.

«Опытный образец бронемашины был создан Национальным аэрокосмическим агентством (НАКА) Миноборонпрома и предназначен для перевозки личного состава в боевых условиях. Бронемашина отвечает стандартам третьего уровня защиты натовской «STANAG 4569»», - сказал советник главы ведомства Азад Мамедов на презентации.

А.Мамедов подчеркнул, что дизайн был разработан азербайджанскими специалистами и в корне отличается от аналогов, состоящих на вооружении, как азербайджанской армии, так и зарубежных стран.

Кроме того, по его словам, основной спецификой боевого модуля является то, что все программное обеспечение разработано местными специалистами.

«Бронемашина Tufan оснащена специальным боевым модулем управления на расстоянии, противотанковым управляемым ракетным комплексом, системами радиоэлектронной борьбой (РЭБ) и разведки. Она с легкостью преодолевает крутые подъемы, спуски, водные преграды, приспособлена к передвижению в различных рельефных условиях», - отметил он.

Также, А.Мамедов отметил, что «Tufan» оснащен крупнокалиберным пулеметом калибра 12,7 мм, системами оптического прицела, камерами ночного и дневного видения, лазерным дальномером.

«Боевой модуль может вести плодотворную борьбу с легкобронированными целями, огневыми средствами и воздушными целями противника», - сказал советник.

1085 просмотров


Старости
Глава банка: «Курс доллара не имеет значения, главное — его стабильность»
Глава банка: «Курс доллара не имеет значения, главное — его стабильность»
Наша погода
Сегодня 5° / 1°
15 Фев 7° / 2°
16 Фев 4° / -1°
17 Фев 1° / -3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7301 AZN
1 EUR   =   1.8358 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN


Новостная лента

Тимошенко назвали матерью украинской коррупции
Первая бронемашина Азербайджана: «Туфан»
Еще один критик Алиева: «Я был агентом СГБ»
Депутат об упразднении новых министерств после Зии Мамедова
Джамала выводит на сцену армяно-азербайджанский дуэт: гянджинец Джавид и ереванка Эва
Брат Ким Чен Ына убит в Малайзии обновлено; фото
Ильхаму Алиеву показали еще один ASAN
В России появятся пластиковые деньги
Россия кинула Армению Оружия нет, а проценты капают
В Иране казнили 10 человек
Чтобы спасти носорогов, в Индии начали отстреливать браконьеров
«НКР» вновь на сцене КВН наша реакция
В Люксембурге столкнулись два поезда фото
Песков: «Путин не приемлет личных оскорблений»
Минэкономики об искусственном завышении цен
И президент Грузии сдался… haqqin.az из Тбилиси
«Азеришыг» наращивает производственные мощности
Депутат Али Масимли: «Дорожает мясо, масло, сахар»
В Италии нападение на офис, связанный с Азербайджаном
В армянском селе рухнул магазин есть жертвы; фото
Организатором теракта в Стамбуле оказался гражданин Франции
Посольство Азербайджана в России о массовом задержании азербайджанцев
Шииты в битве за Багдад наш комментарий
Турецкая армия освободила Эль-Баб
В Черногории пророссийских политиков лишают депутатского иммунитета