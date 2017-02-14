 

Тимошенко назвали матерью украинской коррупции

 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал главу фракции партии «Батькивщина» в Верховной Раде Юлию Тимошенко мамой украинской экономической слабости и коррупции. Об этом во вторник, 14 февраля, он сказал в ходе заседания правительства, передает телеканал «112 Украина».

«Я считаю, что мамой украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности является Юлия Тимошенко. Это настоящая мама, которая много лет, 20, все делала для того, чтобы уничтожить Украину. И всегда кто-то ей мешал», — заявил Гройсман.

Он добавил, что Тимошенко стремится к власти любой ценой. «Ни одного слова правды. Она подыгрывает олигархам и другим компаньонам по поводу финансирования каких-то вещей. Или, может, она не имеет отношения к коррупционным схемам с газом и уничтожению энергетической независимости?» — сказал премьер-министр.

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Тимошенко назвали матерью украинской коррупции
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