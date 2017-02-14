Экс-главу МИД Италии обвинили в отмывании денег

Бывший министр иностранных дел Италии Джанфранко Фини стал фигурантом дела об отмывании денежных средств, сообщает издание L'Espresso со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как говорится в сообщении издания, Финансовая гвардия страны конфисковала у гражданской жены Фини и двух членов ее семьи активы на 5 миллионов евро. Они обвиняются в нарушениях трех статей итальянского уголовного кодекса, связанных с отмыванием средств и получением незаконной прибыли. Предполагаемые преступления совершались с 2008 года.

В рамках этого расследования правоохранители вручили Фини так называемое извещение о подозрении, таким образом, уведомив его о начале следственных действий.

Джанфранко Фини был главой МИД Италии в 2004-2006 годах в правительстве Сильвио Берлускони.