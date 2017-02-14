Гражданин Азербайджана приехал в полицию с телом убитого им приятеля

В Тверской области судят гражданина Азербайджана, обвиняемого в убийстве своего приятеля, пишет «Московский комсомолец».

В августе 2016 года в деревне Дуловское Рамешковского района между двумя мужчинами произошла ссора. Находившийся в нетрезвом состоянии гражданин Азербайджана несколько раз ударил оппонента ножом – в голову и грудь. Мужчина скончался на месте преступления. После этого злоумышленник погрузил тело в автомобиль и привез его в Тверь, в отдел полиции, где и сообщил о происшедшем.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.