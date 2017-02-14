Боевики ИГИЛ запретили одежду красного цвета

Руководство террористической группировки ИГ издало распоряжение о полном запрете ношения красного цвета в западной части иракского Мосула.

Как сообщает источник телеканала "Ас-Сумария" в подконтрольной террористам части Мосула, указ, ставший для его жителей неожиданным, касается даже младенцев.

"Запрет ношения одежды красного цвета говорит об опасениях террористов в связи с Днем влюбленных. Они считают, что празднование этого события станет для них личным вызовом", — сказал собеседник канала, пожелавший не называть своего имени.