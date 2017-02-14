 

Президент Македонии едет в Азербайджан

 

В марте Азербайджан посетят президент Македонии Георге Иванов и его супруга Мажа Иванова. Как сообщили haqqin.az в Госкомитете по работе с диаспорой, цель визита заключается в участии в намеченном на 16-17 марта V Глобальном Бакинском форуме, организованном Международным центром Низами Гянджеви при поддержке госкомитета.

Отметим, что президент Македонии Георге Иванов тесно сотрудничает с Международным центром Низами Гянджеви. Глава Македонии также присутствовал на III и IV Глобальном Бакинском форуме и проведенных Центром в Италии, Боснии и Герцеговине заседаниях на высоком уровне. Кроме этого, уже свыше трех лет осуществляемая по инициативе президента Македонии Школа молодых лидеров сотрудничает с Международным центром Низами Гянджеви.

Наряду с президентом Македонии, в V Глобальном Бакинском форуме примут участие президент Латвии Раймонд Вейонис, президент Албании Буяр Нишани, нынешние и бывшие руководители других стран.

Очередной форум посвящен теме "Будущее внешних связей: сила и интересы". Влиятельные общественно-политические деятели, люди науки обсудят будущее трансатлантических отношений, вопросы борьбы с коррупцией, роль Китая в международных отношениях, будущее Европы, угрозы популизма и экстремизма международной безопасности, предложат пути решения.

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