Азербайджан входит в число 20 стран с самым низким уровнем преступности, сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт Numbeo.

Таков результат исследования, проведенного в 125 государствах. Наша страна занимает 18-е место с индексом 27,05. Самые безопасные страны мира находятся в Азии — это Катар (15,70), Сингапур (16,58) и Тайвань (17,24). В первую десятку также входят Австрия, ОАЭ, Гонконг, Грузия, Япония, Дания и Беларусь.

Среди европейских стран Азербайджан занимает 9-е место. При этом Numbeo включает нашу страну в Азиатский регион, где мы идем на 11-й позиции. А среди стран Западной Азии — на 6-й.

На постсоветском пространстве Азербайджан, помимо Грузии (7-е место в общем рейтинге) и Беларуси (10-е), уступает также Эстонии (12-е). Армения (19-е) располагается на одну ступень ниже Азербайджана, далее следуют сильно отстающие Латвия (40-е), Литва (50-е), Молдова (64-е), Россия (67-е), Казахстан (72-е) и Украина (85-е). В Узбекистане, Кыргызстане, Туркменистане и Таджикистане исследование не проводилось.

Турция занимает в рейтинге лишь 55-е место, другой наш сосед, Иран — 83-е.

Самой опасной страной мира считается Венесуэла с рейтингом 85,28. В десятке самых криминальных государств также Папуа — Новая Гвинея, Гондурас, Южный Судан, ЮАР, Афганистан, Сальвадор, Нигерия, Бразилия, Тринидад и Тобаго.

Самой опасной европейской страной является Украина. За ней следуют Швеция, Россия, Молдова, Италия, Бельгия, Албания, Франция, Турция, Греция и т.д.

Если детализировать рейтинг Азербайджана, то в нашей стране крайне низка вероятность подвергнуться физической атаке из-за цвета кожи, этнической принадлежности и религии. Индекс — 12,50. Также в Азербайджане очень низкий уровень угона автомобилей — 18,75.

Низким считается и индекс большинства других преступлений: нападения и вооруженные ограбления (20,31), уровень преступности (24,44), вероятность быть оскорбленным (25), преступления против собственности – вандализм и ограбления (25,52), вероятность нападения (27,66), вероятность быть ограбленным на улице (28,72), уровень использования и продажи наркотиков (29,26) и т.д.

А вот индекс проблемы коррупции и взяточничества достаточно высок — 79,26. Именно он и портит всю статистику Азербайджану.

Помимо этого, в Баку очень высок уровень безопасности в дневное время (86,73) и достаточно высок уровень безопасности ночью (68,88).

Самым безопасным городом мира считается Абу-Даби (ОАЭ). В первой тройке также Базель (Швейцария) и Мюнхен (Германия). Баку в данном списке из 317 городов идет на 63-м месте с индексом 28,84.

Тройка самых опасных городов мира — Каракас (Венесуэла), Сан Педро Сула (Гондурас) и Форталеза (Бразилия). Удивительно, что в Европе самый высокий уровень преступности в норвежском Кристиансанне.

Numbeo строит свои рейтинги на основе отзывов местных жителей, которые отвечают не только на вопросы на криминальную тему, но также о стоимости и качестве жизни в той или иной стране, ценах на недвижимость, здравоохранении, уровне загрязнения, пробках на дорогах и транспорте.