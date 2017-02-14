В последнее время в продуктовых магазинах Тбилиси все больше ощущается дефицит говядины, цены на которую из-за этого выросли на 2 лари за килограмм.

Согласно данным Национального агентства продовольствия Грузии, в последнее время крупный рогатый скот из страны активно экспортируется в Азербайджан и Египет. В 2008 году, когда экспорт только начинался, было экспортировано животных на $584 тыс. В прошлом году этот показатель составлял уже $36,8 млн, передает "Бизнес-Грузия".

Именно растущий экспорт стал причиной того, что в стране появился дефицит говядины.

"Количество скота снизилось, потому что экспортеры платят крестьянам хорошие деньги, а те предпочитают продавать коров, а не держать их, чтобы потом продать на грузинском рынке", – заявили в компании "Ибермит", также отметив резкий рост спроса на грузинский скот в странах Азии.