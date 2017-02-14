 

Милли Меджлис принял закон «О военном положении»

 

Новый закон «О военном положении» принят во вторник парламентом Азербайджана во втором и третьем чтениях. Действующий до этого закон «О военном положении» был принят в 1994 году.

В новом законе «О военном положении» обосновываются причины и цели объявления военного положения в стране.

Документ предусматривает введение, продление, отмену военного положения на территории всего Азербайджана и в отдельных его регионах.

В законе приводятся правила обеспечения режима военного положения, отмечаются права физических и юридических лиц в условиях военного времени, а также гражданской и территориальной обороны, характер действий размещенных вдоль линии фронта воинских частей, ведение пропаганды в прифронтовой зоне.

Президент Азербайджана, руководствуясь статьями 109 и 111 Конституции страны, имеет право объявить военное положение.

Согласно приведенным в документе положениям, военное положение может быть объявлено в случае фактической оккупации определенной части республики, объявления иностранным государством войны Баку, возникновения реальной угрозы военного нападения на Азербайджан, угрозы объявления или взятия в блокаду определенной части страны.

Закон «О военном положении» предусматривает также в случае объявления военного положения применение военной цензуры.

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