 

МИД Азербайджана о псевдореферендуме в Нагорном Карабахе

 

Официальный Баку призывает мировое сообщество оказать политическое и дипломатическое давление на Армению с целью воспрепятствовать проведению так называемого «референдума по внесению конституционных изменений» сепаратистским режимом Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.

"Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики неоднократно заявляло, что незаконный режим, созданный Арменией на временно оккупированных территориях Азербайджана, является не чем иным, как плодом агрессии и оккупации. Он управляется и контролируется Арменией и существует благодаря ее военной, политической, финансовой и иной поддержки, как это было подтверждено Европейским судом по правам человека в решении от 16 июня 2015 года в деле Чирагов и другие против Армении.

Этот провокационный шаг, а также попытки Армении изменить название неотъемлемого Нагорно-Карабахского региона Азербайджана является еще одним ярким проявлением того, что Армения по-настоящему не заинтересована в поиске политического решения вооруженного конфликта. Вместо этого Армения предпринимает шаги для эскалации ситуации, принимает последовательные меры для закрепления результатов своей оккупационной политики и сохранения неприемлемого статус-кво, подрывает усилия направленные на ведение субстантивных переговоров по мирному урегулированию конфликта, незаконно меняет демографическую, культурную и физическую составляющие оккупированных территорий, вовлечена в экономическую и иную деятельность, включая перемещение армянского населения на эти территории, чтобы в итоге навязать это как свершившийся факт. Такими действиями Армения подрывает и ставит под угрозу региональные и международные мир и безопасность.

Принципиальная основа для урегулирования конфликта закреплена в резолюциях 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и в резолюции 62/243 Генеральной Ассамблеи ООН (2008), которые осуждают использование военной силы против Азербайджана и оккупацию его территорий и  вновь подтверждают суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и неприкосновенность ее международно-признанных границ. В этих резолюциях Совет Безопасности Организация Объединенных Наций вновь подтвердила, что Нагорно-Карабахский регион является неотъемлемой частью Азербайджана и потребовала немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана.

Проведение незаконного «референдума» является нарушением Конституции Азербайджанской Республики и норм и принципов международного права и, следовательно, не имеет никакой юридической силы ни при каких обстоятельствах. Так называемый «референдум» проводится на оккупированных землях в ситуации, которая возникла из-за применения силы и угроз против территориальной целостности Азербайджана со стороны Армении, сопровождаясь печально известной практикой этнической чистки и других грубых нарушений норм и принципов международного права.

Мы призываем международное сообщество отвергнуть эту сфабрикованную незаконную практику «референдума» и оказывать политическое и дипломатическое давление на Армению с целью, чтобы она отказалась от своих тщетных попыток ввести в заблуждение свой собственный народ и международное сообщество, прекратить политику оккупации и аннексии, конструктивно участвовать в процессе урегулирования конфликта и выполнять свои международные обязательства", - говорится в заявлении МИД.

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