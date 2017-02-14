 

Указом Алиева: беженцы в общагах не будут платить за свет

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики от 23 января 2017 года «Об установлении единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц».

Согласно распоряжению, коммунальные расходы вынужденных переселенцев, временно размещенных в местах, где невозможна установка счетчиков и их использование (бывшие общежития, лечебные пансионаты и другие здания), до тех пор, пока эти вынужденные переселенцы не будут переселены в новые населенные пункты, будут оплачиваться государством в централизованном порядке в рамках норм, которые действовали до 1 января 2017 года. 

С 1 февраля 2017 года коммунальные затраты вынужденных переселенцев и приравниваемых к ним лиц, временно проживающих в негазифицированных зданиях (общежитиях, пансионатах, недостроенных зданиях), в соответствии с лимитом, определенным Кабинетом министров, будут оплачиваться государством в централизованном порядке непосредственно в коммунальные службы.

Также для этих лиц ежемесячное пособие с 1 февраля 2017 года будет составлять 20 манатов.  

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