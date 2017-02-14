Турецкий министр едет в Баку

23 февраля Баку посетит министр сельского хозяйства Турции Фарук Челик для участия в азербайджано-турецком бизнес-форуме, посвященном сельскому хозяйству, сообщает во вторник Конфедерация предпринимателей Азербайджана.

В мероприятии также примут участия министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов, глава Совета по внешнеэкономическим связям Турции Сельджук Акат и президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев.

В мероприятии ожидается участие 150 предпринимателей, действующих в различных секторах сельского хозяйства.