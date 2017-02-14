Посол Израиля покинул Египет из-за угроз его безопасности

Израиль в конце прошлого года негласно вернул на родину своего посла в Египте из-за угроз его безопасности, сообщил интернет-сайт британской газеты The Telegraph со ссылкой на неназванные египетские источники.

По их данным, Давид Гуврин работает из Иерусалима, однако израильские власти рассчитывают, что он сможет вскоре вернуться в Каир.

"Источники в Египте говорят, что посол Давид Гуврин покинул страну в конце прошлого года в связи с опасениями по поводу его безопасности", — пишет издание.

МИД Израиля не комментирует публикацию.