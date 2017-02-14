 

Турок убил русскую жену с двумя детьми

 

Гражданин Турции убил в Анталье свою жену, гражданку России, и двоих детей, после чего покончил с собой. Об этом сообщил представитель генконсульства РФ в Анталье, передает РИА Новости.

"Мы подтверждаем информацию СМИ об убийстве гражданки России и двух ее детей, мальчика и девочки. Преступник покончил с собой. Преступление, по предварительным данным, произошло на бытовой почве", - сказал собеседник агентства.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что гражданин Турции Муаммер Гюн отравил своего сына Виктора и дочь Лейлу, добавив пестицид в сладости, после чего убил из помпового ружья свою жену Анну, гражданку РФ. Потом он позвонил в полицию, сообщил о случившемся, после чего совершил самоубийство.

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