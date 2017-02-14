Курды требуют полностью изменить государственную систему Сирии

Сирийские курды, в отличие от некоторых группировок сирийской оппозиции, не настаивают на немедленном уходе Башара Асада со своего поста, им важнее изменение системы, заявил РИА Новости Анвар Муслим, "глава правительства" курдского кантона Кобани.

"Для нас судьба Башара Асада не так интересна. Нам нужно, чтобы поменялась сама система управления Сирией", — заявил Муслим.

"Если Башар уйдет, а система останется прежней, то ничего не изменится. Поэтому мы выступаем за полное изменение системы, она должна стать демократической и справедливой, все меньшинства должны получить свои права", — пояснил он.

По мнению сирийских курдов, "арабская оппозиция просит сменить Башара, но система остается прежней, или даже хуже — суннитской и религиозной".

Сирийский Курдистан — самопровозглашенный "федеральный регион" на севере Сирии. Состоит из трех кантонов — Африн, Джазира и Кобани.