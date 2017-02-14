Испания перебросит в Латвию сотни солдат и танки

Вооруженные силы Испании объявили о намерении перебросить в Латвию шесть своих новых танков Leopard 2E, порядка 10 гусеничных бронетранспортеров Pizarro и 350 военнослужащих, сообщает интернет-портал Delfi.

"Военная техника и 350 человек из бригады механизированной пехоты Extremadura переместятся со своей постоянной базы в Бадахосе и впервые будут показаны на военных учениях НАТО, которые пройдут в Латвии в середине мая под руководством Канады", — сообщает портал.

На саммите в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.

Латвия является членом НАТО с 2004 года.