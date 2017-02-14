Nokia выпустит культовый мобильный телефон 3310

Финская компания HMD Global, которая владеет правами на торговую марку Nokia, представит современную версию мобильного телефона Nokia 3310. Устройство будет анонсировано на выставке MWC в Барселоне, которая пройдет c 27 февраля по 2 марта 2017 года, сообщает VentureBeat со ссылкой на анонимный источник.

Никаких подробностей о характеристиках устройства на данный момент нет, как и фотографий телефона. Известно лишь то, что ориентировочная стоимость «переиздания» Nokia 3310 составит 59 евро.

Также источник рассказал о других телефонах, которые будут представлены на MWC 2017. HMD Global анонсирует два бюджетных смартфона, и их характеристики будут хуже, чем у Nokia 6, которая уже продается в Китае. Так, Nokia 5 с 5,2-дюймовым дисплеем и разрешением 1280x720 будет стоить 199 евро, а Nokia 3 — 149 евро.

Nokia 3310 была выпущена в конце 2000 года. За все время было продано более 126 миллионов устройств. В сети широко распространены мемы, в которых модель представлена как самый прочный материал во Вселенной. Так, британские СМИ нашли владельца Nokia 3310, которая была куплена 17 лет назад и работает по сей день.