В здании Сабунчинского районного суда продолжился судебный процесс по делу генерала МНБ Акифа Човдарова и его подчиненных.

Заседание суда началось с часовым опозданием, так как доставка обвиняемых из СИЗО существенно задержалась. Как передает из зала суда собственный корреспондент haqqin.az, первая половина дня была посвящена опросу свидетелей по уже рассматривавшимся на предыдущих заседаниях эпизодам уголовного дела.

Первым был опрошен председатель Кюрдамирского райпо (районное потребительское общество) Фикрет Салимов. Он давал показания по эпизоду, связанному с жалобой Шехмана Иманова - владельца ресторана «Хатира». Во время строительства объектов рыбного хозяйства к ресторану была перекрыта дорога. По некоторым сведениям, компания RAF-2006 и, соответственно, рыбное хозяйство принадлежали Акифу Човдарову.

Фикрет Салимов сообщил, что кафе «Хатира» в 2008 году было приватизировано Шехманом Имановым за 2000 манатов. Кроме этого, Салимов никакой информации предоставить не смог. Воспользовавшись недостаточной информированностью свидетеля из Кюрдамира, адвокаты Акифа Човдарова пытались запутать его, задавая вопросы, касающиеся мелких деталей дела, однако вскоре оставили его в покое.

По эпизоду, связанному с жалобой Немана Керимова, в качестве свидетеля показания давал директор отеля Elit Тарлан Масимов.

Напомним, что Неман Керимов был задержан сотрудниками МНБ в отеле Elit в компании девушек сомнительного поведения. Неман Керимов заявил, что Акиф Човдаров его шантажировал и требовал 60 тысяч долларов, чтобы его загул в отеле не предали огласке. Сам Човдаров объяснял задержание Керимова попыткой его завербовать.

Директор отеля Elit Тарлан Масимов заявил, что инцидент произошел в 2009 году и за давностью случившегося никаких записей о пребывании Немана Керимова в номере не сохранилось. Он к тому же настаивал, что в их отель невозможно придти с женщинами определенного поведения на ночь. При этом вопрос адвокатов, требует ли администрация отеля свидетельство о браке у своих клиентов, Т.Масимов проигнорировал.

Еще одним свидетелем, выступившим на суде, был Акиф Гараев – отец Руслана Гараева, возглавлявшего компанию BakTel, задолжавшую крупную сумму другой компании – AyTel. Владельцем AyTel называют бывшего главу министерства нацбезопасности Эльдара Махмудова. В итоге деньги в размере полумиллиона манатов заставили выложить одного из совладельцев BakTel Заура Ибрагимова.

В своих показаниях Акиф Гараев заявил, что уже больше пяти лет не знает о местонахождении своего сына. Он, мол, давно уехал за границу, и никаких вестей от него нет.

После этого в зале суда появился необычный свидетель - бывший сотрудник спецслужб Грузии Закир Мустафаев, приглашенный по эпизоду, касающемуся его друга Закира Бадалова.

Ранее Закир Бадалов заявлял, что ныне арестованный сотрудник одного из управлений МНБ Салим Мамедов угрожал депортировать его из страны и вымогал 200 тысяч манатов. Занимавшийся строительным бизнесом в Баку Закир Бадалов обратился к своему другу Закиру Мустафаеву и взял у него деньги, чтобы откупиться от МНБ. Деньги он до сих пор не вернул.

Впрочем, вся дальнейшая суть выступлений сводилась к денежному спору двух бывших друзей, который никакого отношения к делу не имел.

Следующего свидетеля в зал суда привели в наручниках. Дело в том, что совладелец крупной строительной компании Насиб Алиев арестован еще в 2012 году. Его обвиняют в продаже одних и тех же квартир нескольким людям. Примечательно, что Насиб Алиев по профессии врач и в настоящее время лечит товарищей по заключению.

Первая встреча Насиба Алиева с Акифом Човдаровым произошла в 2009 году. Тогда была проведена операция, в ходе которой застройщик был задержан по обвинению в продаже квартир за доллары. Насиб Алиев откупился от Човдарова 80 тысячами манатов.

Однако через несколько дней сотрудники МНБ задержали сына Насиба Алиева Эльтона Алиева, работавшего в то время замдиректора Texnikabank. Выкупить сына у эмэнбэшников Насибу Алиеву удалось за 350 тысяч долларов.

Ребята из МНБ крепко вцепились в своего "золотого теленка" и спустя некоторое время потребовали у Насиба Алиева оформить на них 19 квартир и 4 гаража в одном из строящихся домов. Примечательно, что эти квартиры к тому моменту уже были проданы другим людям. Поэтому-то застройщика впоследствии и привлекли по статье о мошенничестве.

Адвокаты Човдарова пытались подловить Насиба Алиева, заявляя, что факты перепродажи квартир обнаружены и в здании, построенном его компанией в поселке Ени Гюнешли. Но Насиб Алиев гневно отметил, что все это ложь.

Выступивший по этому эпизоду еще один потерпевший Надир Фейзиев заявил, что помимо вышеупомянутых 19 квартир, близким людям Акиф Човдарова были подарены еще несколько квартир.

Так, водителю генерала застройщики были вынуждены предоставить квартиру площадью в 130 кв.м, а сестре зятя Акифа Човдарова – 125 кв.м. В этот момент адвокаты попросили судью вызвать в качестве свидетеля в суд водителя Акифа Човдарова.

На этом заседание суда было завершено. Процесс продолжится 15 февраля.