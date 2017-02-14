Владельцу табачной лавки на проспекте Гусейна Джавида, 235, обосновавшемуся всего метрах в 30 от входа в лицей имени академика Зарифы Алиевой, все же хватило ума не вывесить плакат «Курить полезно». Зато в табачной лавке к услугам лицеистов широкий ассортимент сигарет, блоки которых красочно и заманчиво разложены за стеклом. Цена от маната до пяти за пачку: кури – не хочу!

Если поискать по городу, то киосков, торгующих исключительно табачной продукцией, возле школ и институтов практически нет. Тем и интересна эта лавка на проспекте Г.Джавида, что контролирует вход сразу в два учебных заведения, претендующих на элитарность. Если до лицея З. Алиевой от нее 30 метров, то от другого престижного образовательного заведения - лицея «Европа – Азербайджан мяктяби» максимум 100.

Как ни странно, дирекция ни одного из этих лицеев не считает, судя по всему, отрицательным воздействие табакокурения на учебный процесс. Хотя, возможно, существуют и иные причины, мешающие педагогам потребовать закрытия табачной лавки. Как-то не верится, что и из Минообразования им спустили спецустановку по поводу таких объектов: мол, нас это не касается, в лицеях курить запрещено, а чем занимаются дети вне школы, не должно волновать руководство учебных заведений.

Стресс, социальная напряженность, безработица, экономическая нестабильность, страх перед завтрашним днем – таков стандартный набор причин курения у лиц трудоспособного возраста. У школьников же основная причина – рефлекс подражания, желание выглядеть круче самых крутых в классе. Стоит одному ученику подойти к табачной лавке и приобрести пачку, как почти все его приятели-одноклассники последуют его примеру.

Не раз наблюдал сцену, как из лицея «Европа – Азербайджан» выскакивает стайка мальчиков и болтая друг с другом на хорошем английском, покупают дешевые сигареты в этой самой лавочке. Если элитные заведения не могут оградить своих учащихся от вредного воздействия продавцов табака, то что уж говорить об обычных средних школах.

По данным ВОЗ, за 2015 год среди мужчин старше 15 лет в Азербайджане курят 46,5% ! На фоне этого легким утешением могут показаться кому-то еще более кошмарные показатели соседей: в Грузии – 57,7%, Армении - 52,3%, России - 59%, Турции – 39,5%. А вот в Иране, между прочим, всего 21,5%.

Зато на фоне угрожающей статистики бедных стран великолепно смотрятся Канада с ее 17% курильщиков и США с рекордно низким показателем - всего 15, 5%.

По мнению врача-онколога Н.Рагимова, в нашей стране наблюдается только имитация борьбы с табакокурением.

«В Азербайджане широко распространена скрытая форма рекламы сигарет, пачки которых в маркетах чаще всего выставляют на самых видных местах, около кассовых аппаратов. Нет запрета на курение в общественных местах, как это сделано во многих европейских государствах и в России. Да по всему миру сейчас не увидишь сигареты на прилавках – их убирают в специальные ящики, подальше от глаз молодежи. В Канаде и США вообще сумели создать атмосферу всеобщей нетерпимости в отношении нарушителей правил реализации табачных изделий, в первую очередь, для владельцев маркетов вблизи учебных заведений.

И хотя интенсивное понижение числа курильщиков наносит громадные убытки американским гигантам – производителям сигарет, это не мешает программе борьбы с курением, поскольку она является одним из базовых элементов общенациональной стратегии повышения качества жизни населения», - рассказал врач haqqin.az.

Между тем Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала в конце прошлого года результаты оценки успеваемости учащихся из 72 стран мира (PISA-2015). Наша страна в конкурсе не участвовала, поскольку имела очень низкие показатели в рейтинге 2009 года, оказавшись тогда в группе стран «ниже среднего».

Возможно, энтузиазм нового министра образования поможет в будущем достичь определенных успехов в этом престижном конкурсе PISA и дадут нам лучшие результаты. Пока же мимо табачной лавки ежедневно проходят ученики и учителя, часть из которых иностранцы, в основном, англичане. И вот как раз у иностранцев бурно торгующий киоск рядом с лицеями вызывает живейший интерес. А что, выглядит этот объект слишком информативно, чтобы не придать ему значения, и близость наглой лавчонки воспринимается педагогами из-за рубежа как символ бессилия администраций сразу двух элитных лицеев Баку, а заодно и символ бессилия городских властей и Ясамальского района.

А вот учителей местного розлива, похоже, не очень-то волнует доказанное врачами всего мира громадное негативное влияние курения на IQ учащихся…