Ильхам Алиев поздравил президента Сербии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня поздравил президента Сербии Томислава Николича с национальным праздником страны, сообщает официальный сайт главы государства.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Сербия.

Надеюсь, что наше сотрудничество, основанное на дружеских отношениях, взаимном доверии и поддержке между нашими странами, и впредь будет развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Сербии мира и благополучия", - говорится в поздравлении.