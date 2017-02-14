 

ОАЭ построят мини-город на Марсе в 2117 году

 

Власти ОАЭ объявили о проекте строительства первого мини-города на "красной планете" - "Марс 2117" - в сотрудничестве с ведущими международными организациями и научно-исследовательскими институтами. Об этом сообщило во вторник местное издание Gulf News, передает ТАСС.

По его информации, о проекте объявили премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, а также наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе Всемирного правительственного саммита (World Government Summit).

Национальная столетняя программа ОАЭ включает в себя план подготовки эмиратских научных кадров, которые смогут обеспечить доставку людей и продуктов питания на Марс. Проект будет затрагивать исследования транспортных средств, энергетики и продуктов питания на Марсе. Кроме того, была представлена презентация макета самого города.

"Высадка людей на других планетах была давней мечтой человечества. Наша цель состоит в том, чтобы ОАЭ возглавили международные усилия по претворению этой мечты в жизнь", - приводит издание слова Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума.

12-14 февраля в Дубае состоялся Всемирный правительственный саммит (World Government Summit), посвященный вопросам государственного управления.

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