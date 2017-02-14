Степень влияния тренера — громадна в любом виде спорта. Тренер имеет большее влияние во время тренировочного процесса, но во время соревнований спортсмен показывает все, чему его научил тренер. Вообще-то, начинать надо с юношеского спорта, с тех людей, которые должны работать с детками. Многие выпускники Академии спорта уходят в милицию или в охрану. А те которые пришли после института физкультуры не имеют элементарных знаний работы с детьми. Спортом, как и любой другой областью, должны руководить профессионалы, а приоритетным направлением в его работе должен стать детский спорт. Ведь взрослые, как всем известно, получаются из детей.

Быть президентом федерации – большая ответственность. С президента ведь весь спрос, в том числе на самом высоком уровне. Есть медали – молодцы. Нет – плохо. А азербайджанскому велоспорту пока далеко до олимпийских медалей. Однако у нас в стране исторически сложилось так, что принято обращать внимание только на успехи на самом высоком уровне…

Я не считаю, что уровень развития спорта нужно оценивать исключительно по Олимпиаде. До Олимпиады спортсмены показывали классные результаты. То, что было на Олимпиаде, – это спорт, такое со всеми случается. Кроме того, некоторые виды спорта у нас были сильными всегда, а некоторые по объективными причинам откатывались в развитии. И особенно пострадали виды спорта, которым необходима финансовая поддержка.

Взять, к примеру, футболиста. Что ему нужно? Несколько пар бутс, мячи, футбольное поле. А теперь возьмите и утройте эти затраты – это и будет велосипедный спорт. Давайте поговорим начистоту. У нас, например, есть футбол. И коэффициент его полезного действия очень мал, учитывая объём вложенных в него средств.

В Министерстве спорта должны понимать особенности развития велоспорта . И я думаю, что их должны объяснять именно мы, представители федерации, знающие спорт изнутри. Нужно ведь не просто приходить, просить денег на велосипеды или турниры, а создавать программы развития. Мы должны понимать, какие у нас цели. И не надо обещать, что мы завтра же завоюем медали. Хотя некоторые спортсмены на это способны: дети их завоёвывают, юноши и юниоры к этому близки, взрослые поехали на Олимпиаду на шоссе и треке, заработав четыре лицензии.

Необходим ни один год, чтобы воспитать высококлассного спортсмена! Лицензирование тренеров в стране – просто обязательно, необходимо! Потому что не может быть такого, что кто-то с утра проснулся, купил велосипед: «Я тренер!» Причём не исключено, что человек этот умеет всего лишь кататься, однако он без тени сомнений отправляется учить маленьких детей – согласитесь, это просто страшно! У нас же подобные вещи происходят практически на каждом шагу.

Структура федераций, когда руководят ими не спортсмены, а чиновники, во многом осталась аморфной. И не обязательно они должны быть спортсменами высшего класса. У нас, к сожалению, нет такой профессии — спортивный чиновник. Это профессия, которой надо учиться. Проблема в том, что у нас очень многие руководители стали безынициативными, и масса вопросов решается сверху только указом президента.

Финансирование спорта имеет две стороны. С одной стороны, федерация должна обеспечить собственное функционирование и работу всех структур - коллегии судей, выплачивать зарплату административным работникам, платить за свет, за аренду и т.д. С другой стороны, Федерация спорта должна работать и со спонсорами, и с меценатами. И нужно помогать друг другу не деньгами, а делом и совместной работой.

Но как же, например, проводить соревнования, если нет денег? В этом случае мы говорим об определённых программах. Каждая из них преследует конкретную цель, для достижения которой мы и должны привлекать спонсоров. А не для того, чтобы просто раздать всем денег. Мы привыкли сидеть как негры в Африке и ждать, когда дадут деньги. Но всё зависит от нас с вами. Надо не просто денег просить, а предлагать, например, проспонсировать провести соревнования, представив свою продукцию в рекламе. В этом контексте надо и с Министерством спорта работать. Не нужно смотреть на нас, как на попрошаек. И нельзя говорить, что таэквандо нам нужно, потому что там есть медали, а велосипедный спорт – нет.

В нашей стране во многом так и привыкли рассуждать, Привыкли, чтобы галочки ставить. А как же здоровье нации? Вот, говорят, все дети у нас уткнулись в планшеты. Как оторвать ребёнка от телефона? Спорт!

У нас принято считать, что федерация должна делать то, делать это, сюда денег дать, туда. Но мы же начинаем заниматься велоспортом не потому, что это надо федерации. Если ты дошёл до высочайшего уровня и готов представлять страну на международной арене, то мы, конечно, поможем. Но в целом у федерации другие задачи.

Мы должны популяризировать велосипедный спорт. Нужно говорить о нём, показывать его. А ещё зрителям нужны кумиры. Я недавно смотрел передачу по телевидению, и там рассказали, что в тех видах спорта, где у нас были олимпийские медали, телефон в спортшколах разрывается от звонков с просьбой принять ребёнка. А у без медальных видов спорта ни одного звонка, телефон молчит. Поэтому нам очень нужны топ - велогоны – люди, за которых начнут болеть, переживать, а потом и захотят заниматься велосипедным спортом. Тогда будет и развитие.

Может ли Азербайджан стать одним из центров развития велосипедного спорта, куда будут приезжать известные спортсмены и специалисты? А это уже происходит. Они приезжают на мастер-классы, делятся информацией – всё это есть. Фундамент заложен, и работа в этом направлении ведётся. Людям просто необходимо к этому привыкнуть. А специалистов будет больше. Их приглашают, и они приезжают.

Но сейчас самое главное – не дрогнуть перед трудностями! Я уверен вместе мы сила! И только сплоченный коллектив единомышленников, работающих на благо страны может поднять спорт Азербайджана на новую ступень развития! Тот, кто управляет настоящим, управляет будущим!