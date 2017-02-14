 

Российский корабль-разведчик заметили у восточного побережья США

 

В международных водах у восточного побережья США замечен разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов». Об этом Fox News сообщили два неназванных американских чиновника.

По сведениям телеканала, корабль был обнаружен в 70 милях (около 112 километров) от побережья штата Делавер. По словам собеседника Fox News, военные не беспокоятся из-за этого и пока что просто следят за «Виктором Леоновым». Команды на подавление его средств слежения не поступало.

Это первое появление российского военного корабля вблизи американских территориальных вод с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США, отмечает телеканал. В последний раз «Виктора Леонова», по данным Fox News, замечали у берегов Соединенных Штатов в апреле 2015 года.

Разведывательные корабли проекта 864, к которым относится и «Виктор Леонов», занимаются, в частности, радиоперехватом каналов связи на всех частотах. Кроме того, в их функции входят радиотехническая и телеметрическая разведка, контроль морских коммуникаций, фиксация перемещения кораблей вероятного противника, наблюдение за пусками ракет.

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