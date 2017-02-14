Под занавес президентства Барака Обамы эксперты разных стран вдруг заговорили о вероятности скорого начала новой полномасштабной мировой войны. До этого, к счастью, не дошло, тем не менее, многих не на шутку волнует, насколько велик риск столь трагического развития событий и какую роль в этом может сыграть новый глава США.

В интервью haqqin.az свое мнение о нынешнем раскладе сил в мировой политике и грядущих в связи с этим событиях высказал российский политолог, сотрудник Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев.

- Мир продолжает следить за первыми шагами Дональда Трампа на президентском посту. Как минус, уже сейчас можно отметить, что с его приходом существенно накалились американо-иранские отношения. Как далеко может зайти это противостояние?

- Обострение американо-иранских отношений, пожалуй, является единственным направлением американской внешней политики, которое вполне сформировалось. Думаю, помимо тактических причин, связанных с необходимостью восстановить отношения с израильским лобби, сильно подпорченные при Обаме, и желанием Трампа подыграть радикальным республиканцам в Конгрессе, есть и стратегическое обстоятельство.

Американцы четко отследили разворот нынешней правящей верхушки Ирана на сближение с Западом, прежде всего, с ЕС. И исходят из того, что развернуться эта группа в обратную сторону уже не сможет, тем более, что социально-экономическая ситуация непростая, а ожидания общества, вероятно, уже сформированы. А значит, можно и торговаться, усиливая давление и обостряя ситуацию. Так что до войны дело не дойдет, но вот риторики будет много. Ключевая же точка нового компромисса - иранская нефть, допуск в Иран американских нефтяных компаний.

- Затронем иной аспект этой темы. Как обострение противостояния США и Ирана может сказаться на сирийской проблеме и имеется ли вообще вероятность ее решения в ближайшей перспективе?

- Безусловно, обострение отношений Ирана и США может существенно осложнить процесс сирийского мирного урегулирования. Собственно, это уже происходит. США уже дистанцировались от астанинского процесса, в том числе и из-за активности в нем Ирана.

По мере того как общий враг, то есть, ИГИЛ и радикальные исламисты будут ослабевать, противоречия могут начать играть все более серьезную роль. И это будет острым вызовом и для России, которая объективно является ключевым организующим звеном сирийского мирного процесса.

- Как в этой связи вы расцениваете перспективы развития отношений внутри треугольника Москва – Тегеран - Баку и заинтересованы ли США в существовании такого объединения?

- США, безусловно, не заинтересованы в существовании треугольника Москва - Тегеран - Баку. Причем эта позиция не зависит от того, кто конкретно находится в Белом доме. Все 90-е годы и часть нулевых американская элита убеждала себя в критической важности Прикаспия.

И допустить, что в этом районе возникнет какой-то механизм взаимодействия, да еще такой, где не участвуют США, немыслимо. Именно поэтому американцы сделают все, чтобы возникающее взаимопонимание разрушить. И возможности для этого у них есть. Что же касается самой по себе «каспийской тройки», то внутри этого механизма также есть серьезные противоречия, которые могут быть преодолены при двух условиях: во-первых, наличии мощной экономической, а не политической повестки дня, и во-вторых, эта повестка должна выходить за рамки только вопросов взаимодействия в Прикаспии.

- В связи с темой новой внешней политики США, какими вам видятся турецко-американские отношения при Трампе, и выдадут ли Соединенные Штаты Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого официальной Анкарой в попытке госпереворота?

- Трамп не связан никакими реальными или виртуальными психологически обязывающими обязательствами с теми, с кем пытался выстраивать систему отношений Обама. Поэтому возможность выдачи Гюлена уже не выглядит столь фантастично. Вопрос в том, что по логике, Гюлен должен быть частью большого пакета действий. А вот в способности Турции и США выработать такой пакет сейчас, в нынешних условиях, есть серьезные сомнения.

- А каковы, по-вашему, перспективы российско-турецких отношений, существует ли риск новых провокаций со стороны сил, не заинтересованных в их развитии?

- Риск всегда есть, особенно в российско-турецких отношениях. И экономическое сотрудничество здесь гарантией не будет. Главный риск – это неясная степень устойчивости Эрдогана, его способность контролировать ситуацию внутри. Однако надо признать, что риск международных кульбитов Анкары сильно сократился.

- Ну и о российско-американских отношениях при Трампе. Можно ли надеяться, что вероятность новой мировой войны снизится?

- Риск большой войны в целом был не столь велик. Но до прихода в Белый дом Трампа действительно существовала реальность локальных политических и военных столкновений между Россией и США с негативными последствиями.

Вопрос двусторонних отношений сейчас не в том, чтобы стремиться к какой-то большой сделке, а в том, чтобы на основе малых достижений, сотрудничества по частным вопросам восстанавливать культуру партнерства и доверия, которая при Обаме была почти утрачена. На это тоже потребуется время.