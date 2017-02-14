США перебросили в Германию 49 военных вертолетов в рамках операции НАТО Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость"), которая проводится для противостояния России, сообщила пресс-служба Пентагона.

Вертолеты UH-60 Black Hawk и CH-47F Chinook из состава 10-й авиационной бригады Сухопутных войск США доставили в немецкий порт Бремерхавен по морю. Также в Германию перебросили грузовики и другое вспомогательное оборудование. Еще 20 машин должны прибыть на следующей неделе. Общее число военнослужащих составит две тысячи человек.

Техника и военнослужащие разместятся на ротационной основе на базах в Германии и странах Восточной Европы в соответствии с планом операции, которую НАТО проводит "в свете российского вторжения на Украине".

Ранее США в рамках операции перебросили в Восточную Европу 87 танков М1 Abrams, 144 БМП M2 Bradley, 18 самоходных гаубиц M109 Paladin и четыре тысячи солдат.

В российском МИД отметили, что американская авиационная бригада впервые после окончания холодной войны появится в Европе, и охарактеризовали ситуацию, как "отнюдь не благостную" для России.