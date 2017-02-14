 

Российские истребители опасно сблизились с американским эсминцем

 

Пентагон заявляет, что обеспокоен пролетом российских военных самолетов близ эсминца США в Черном море 10 февраля, сообщила во вторник РИА Новости представитель американского ведомства подполковник Мишель Балданса.

"Несколько инцидентов с большим количеством российских самолетов в Черном море вблизи эсминца Porter (номер корабля DDG78) 10 февраля были оценены командиром корабля как небезопасные и непрофессиональные. Эсминец Porter запрашивал все самолеты и не получил ответа. Российские самолеты не включали свои транспондеры. Подобные инциденты нас беспокоят, потому что в результате может произойти несчастный случай или неправильные расчеты военных", — заявила представитель Пентагона.

По ее словам, эсминец США осуществлял обычное патрулирование в международных водах в Черном море после учений Sea Shield.

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