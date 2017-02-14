5 февраля в Ютубе появилось видеообращение террориста из ИГИЛ, обращенное к азербайджанской аудитории. В своем видеообращении террорист выступил с угрозой терактов и убийств иностранных туристов в Азербайджане.

Террорист, подражая Усаме бин Ладену, на фоне двух автоматов Калашникова, приставленных к стене, угрожает всему азербайджанскому народу.

Однако несколько часов назад в соцсети фейсбук появилась фотография трупа этого террориста. Точные даты выступления и уничтожения этого террориста неизвестны. Вполне вероятно, свое видеообращение он сделал задолго до даты размещения и распространения видео в соцсетях. И после этого был ликвидирован в Сирии.